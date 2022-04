Lachen hilft uns durch die Krisen

Stressbremse und Gesundheitsbooster

Dass Humor die Resilienz steigern kann, gut und gesund durch Krisen zu kommen, bestätigen drei Viertel der Befragten in einer Umfrage von “Marketagent". Sie gaben an, er habe ihnen auch während der Corona-Pandemie beim Durchhalten geholfen. Humorvolle Menschen leben in der Regel länger - dem stimmen mehr als zwei Drittel (68%) der Befragten zu. Im Durchschnitt wird die erhöhte Lebenserwartung sogar auf fünf Jahre geschätzt.