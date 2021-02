Studien zeigen: Lachen hilft gegen Stress

Humor ist die beste Medizin. Menschen lachen im Schnitt geschätzte 18-mal am Tag, Frauen dabei mehr als Männer. Sobald das Gehirn einen Reiz empfängt, der uns zur Heiterkeit anregt, löst dies zahlreiche Vorgänge in unserem Organismus aus. Und das ist körperliche Schwerstarbeit. Wenn wir herzhaft lachen, sind insgesamt über hundert Muskeln beteiligt - von der Gesichts- bis zur Atemmuskulatur. Das Gehirn sowie die Organe werden besser mit Sauerstoff versorgt, Herz, Lunge und Muskeln aktiviert, Schmerzen gelindert und das Immunsystem gestärkt. Nach jedem kräftigen Lachen befinden sich vermehrt Abwehrstoffe im Blut. Dies könnte eine Erklärung sein, warum fröhliche Menschen seltener erkranken. Ebenso baut der Körper Stresshormone ab. Dass wir daher gerade in hektischen Zeiten den Humor nicht verlieren sollen, zeigen wissenschaftliche Untersuchungen. Wenn wir uns amüsieren, ja allein schon durch die Vorfreude auf etwas Lustiges, reduziert sich der Anteil der Stresshormone Adrenalin und Cortisol im Körper um 40 bis 70 Prozent, wie Forscher der Universität Kalifornien (USA) herausfanden. Diese Substanzen versetzen den Organismus normalerweise in Alarmstimmung. Gleichzeitig wird die Ausschüttung von Endorphinen gefördert. Die Botenstoffe dienen als körpereigene Schmerzmittel, können aber auch das Hochgefühl steigern.