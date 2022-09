Wo ist die Solidarität mit der Ukraine hin?

Was Putin will ...

Das alles bedeutet nicht, dass wir von heute auf morgen die Sanktionen gegen Russland in Frage stellen sollen. Aber die Politik muss mehr hinhören und sich auch mit jenen Stimmen in unserer Bevölkerung auseinandersetzen, die das Vorgehen der Europäischen Union in Zweifel ziehen. Tut sie es nicht, wird der Frust in unserer Gesellschaft nur noch größer, die Gräben zwischen uns nur noch tiefer. Und genau das will Putin ja.