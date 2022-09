Putin: Sanktionen „Bedrohung für die ganze Welt“

In seiner mit Spannung erwarteten Rede zu aktuellen Lage kritisierte Russlands Präsident Wladimir Putin einmal mehr die Sanktionen des Westens. Diese stellen gar eine „Bedrohung für die ganze Welt“ dar, so der Staatschef. Indessen wurde bekannt, dass Russland offenbar massive Versorgungsengpässe plagen - laut Information der US-Regierung habe Russland daher nun große Mengen an Raketen und Artilleriemunition aus Nordkorea gekauft.