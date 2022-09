Handy, Laptop & Co.: So alt macht uns das Licht

Es begegnet uns täglich. Egal, ob wir in der Arbeit vor dem Monitor sitzen, zu Hause unsere Lieblingsserien am Fernsehgerät sehen oder ob wir am Abend an Reklametafeln vorbeispazieren: das sogenannte blaue Licht. Nun sorgen US-Studien für Aufsehen. Neben anderen negativen Effekten soll uns Licht aus Monitoren und Displays auch altern lassen.