Falle für die SPÖ

700 Millionen hat Ludwig klammheimlich am 15. Juli an die Wien Energie überwiesen. Am Montag folgten weitere 700 Millionen. Die Kritik an dem Vorgehen, Fragen nach Spekulationsgeschäften? Alles papperlapapp. Die Geheimaktion diente nur zur Bildung eines Schutzschirms - von dem nicht einmal der Koalitionspartner wusste.