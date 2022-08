Wien Energie: Mit Steuergeld spekuliert man nicht!

Ersten Einschätzungen nach hat Wien Energie wie viele andere versucht, sich an der Strombörse ein Körberlgeld zu verdienen, um die Gewinne verteilen zu können. Etwa via Budgetbeitrag an die Wiener Stadtwerke bzw. an die Stadt Wien. Das ging auch jahrelang gut, und darum spricht SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke auch ständig von der erfolgreichen Geschäftsführung der letzten Jahre.