Künstliche Intelligenz sucht Waffen gegen Corona

Die Ansätze beruhen oft auf einem Spracherkennungsmodell. Der Algorithmus behandelt Chemie wie eine Sprache, in der jedes Molekül aus Zeichen und Buchstaben besteht. Genauso wie eine KI in Smartphones vorschlägt, wie ein angefangen geschriebenes Wort zu Ende gehen könnte, vervollständigt die Chemie-KI ein Molekül, welches beispielsweise einem antiviralen Wirkstoff ähnlich sieht. Schneider ist einer der Pioniere auf diesem Gebiet und wurde dafür im Herbst in Berlin mit einem der diesjährigen „Science Breakthroughs of the Year Awards“ ausgezeichnet.