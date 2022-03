Künstliche Intelligenz gegen Krebs

Digitalisierung spielt in der Medizin bereits eine bedeutende Rolle. In Form von selbstlernenden Computerprogrammen - als Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet - lassen sich Krankheiten schneller erkennen. Überall dort, wo es um Analyse von Bildern (Röntgen, Computertomografie etc.) geht, ist die Entwicklung dieser Rechenprogramme (Algorithmen) weit fortgeschritten. Mithilfe von KI-Assistenzsystemen werden etwa Lungenerkrankungen im CT, Brustkrebszellen in Gewebeproben oder Hauttumore zuverlässig erfasst.