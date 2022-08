Auf Lustenau wartet in Hernals ein „Angstgegner“

Dennoch: Der Traditionsklub aus der Regionalliga Ost wird heute (19) sicher zur unangenehmen Aufgabe. Auch in der ersten Runde setzte sich Lustenau nur mit Mühe und Not mit 3:2 gegen Ostligist Marchfeld durch. Mittlerweile ist Lustenau aber ein stolzer Bundesligist, der trotz des 0:6-Debakels gegen Salzburg bisher in der höchsten Klasse überzeugt hat. „Das Salzburg-Spiel ist bereits abgehakt, wir schauen schon auf unsere nächste Aufgaben“, sieht Trainer Markus Mader seine Mannschaft in der Pflicht. Da Lustenau am Samstag in der Generali-Arena bei der Austria antritt, bleibt der Tross in Wien.