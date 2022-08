Fünfstelliger Schaden nach Raddiebstählen in Tirol

Der Schaden, den Fahrraddiebe in den vergangenen Tagen im Tiroler Oberland angerichtet haben, geht in die Zehntausende: In Grän (Bezirk Reutte) entwendeten die Täter in der Nacht auf Samstag zwei E-Bikes aus einem versperrten Fahrradraum, im Ötztaler Sölden schlugen zwei Tage später ebenfalls Unbekannte zu und ließen ein teures Mountainbike mitgehen. Am selben Tag verschwand im Ort auch ein Downhillbike.