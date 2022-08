Kinder bei Kollision auf Lago Maggiore verletzt

Handverletzung und Schnittwunden

Ein 14-jähriges Mädchen wurde per Hubschrauber in das Krankenhaus in Monza geflogen, weil es sich an der Hand verletzt hatte. Drei Kinder wurden in ein Krankenhaus in Varese eingeliefert. Andere Bootsinsassen hatten Schnittwunden, weil sie mit dem Propeller des Schlauchbootes in Kontakt gekommen waren.