„Heftige Mitteilungen“ für Dornbirns Janeschitz

Erstmals in dieser Saison konnten die Rothosen am vergangenen Spieltag gegen Lafnitz in voller Montur auflaufen. Da punkteten sie auch gleich, es schaute nach mehr Ordnung aus. Die ist jetzt aber wieder komplett durcheinander, durch die längeren Ausfälle von Kapitän Ignacio Jáuregui und Silvan Kriz - dem defensiven Zentrum der Rothosen.