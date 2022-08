Lokalgast nach Streit mit Türsteher bewusstlos

Völlig aus dem Ruder lief in der Nacht auf Samstag ein Streit zwischen einem Security-Mitarbeiter und einem Gast in einem Lokal in Reutte in Tirol: Nachdem der Nachtschwärmer dem Türsteher eine Ohrfeige verpasst hatte, drückte dieser den 44-Jährigen gegen die Wand. Anschließend kam der Gast zu Sturz und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.