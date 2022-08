Kosmos und Planetenwirbel auf weißem Papier

„Krone“: Ich glaube, der Zufall spielt in Ihrer Kunst eine große Rolle. Wie entsteht der erste Strich?

Nikolaus Gansterer: Spontan würde ich sagen: ,Auf dem Zeichenblatt!‘ Aber wenn ich zeichne, bin ich mir plötzlich nicht mehr so sicher, ob sich die Zeichnung am Blatt entwickelt. Oder doch im Stift, in meiner Hand, in meinem Arm oder in meinem ganzen Körper, in meinem Denken und Empfinden. Und von dort springt sie dann wieder zurück aufs Papier.