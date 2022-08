Alkolenker übersah Motorradfahrer

Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Pkw in Richtung Ortszentrum Götzis. An einer Kreuzung setzte er zu einem Linksabbiegemanöver an. Dabei übersah er aber fatalerweise einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Im Zuge der Kollision wurde der Biker auf die Fahrbahn geschleudert, dabei zog er sich schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Dem Unfallverursacher wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen - ein Alkotest wies einen Blutalkoholwert von 1,3 Promille aus.