Schwein „Jonathan“ gerissen: War es etwa ein Wolf?

Als der Besitzer allerdings am Montag in den Garten ging, traute er seinen Augen nicht: Von „Jonathan“ waren nur noch Knochen und der Schädel übrig. „Ich bin mir sicher, dass das ein Wolf war. In den vergangenen Tagen gab es in der Umgebungen immer wieder Spuren“, sagt der Mühlviertler. Dabei war „Jonathan“ eigentlich in einem eingezäunten Gehege untergebracht. „Aber leider war der Zaun nicht ganz dicht. Das dürfte der Wolf ausgenützt haben“, vermutet Scheiblhofer.