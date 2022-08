Prozess nach Vergewaltigung: Flüchtling als Opfer

Am 7. September muss sich der junge Verdächtige in Steyr vor einem Schöffengericht verantworten. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung. Täter und Opfer sollen sich im Mai mit einer Gruppe Jugendlicher getroffen haben. Dabei wurde auch Alkohol getrunken. Die beiden Teenager, der 19-jährige Syrer und das erst 15-jährige Flüchtlingsmädchen aus der Ukraine, sind sich anscheinend näher gekommen und haben sich, laut Zeugenaussagen, für die Dauer von etwa 40 Minuten gemeinsam von der Gruppe entfernt. Was danach genau zwischen den beiden geschah, wird das zentrale Thema im Prozess in Steyr sein.