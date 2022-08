Beim Netzausbau muss das Tempo viel höher werden

Die wachsende Blackout-Gefahr - als Symbol für die Versorgungssicherheit - und die Energiewende machen den Ausbau der Stromnetze in allen Spannungsbereichen und in allen Regionen „zum Schlüsselinstrument“, meint Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Deshalb werde bereits mit Hochdruck an einem neuen oberösterreichischen „Stromnetz-Masterplan 2032“ gearbeitet, um - so Achleitner - „die Strominfrastruktur in unserem Bundesland noch schneller auf die aktuellen und künftigen Anforderungen auszurichten“.