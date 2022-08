Biber und Paketdienst sorgten für kuriose Einsätze

Zwei nicht alltägliche Aufgaben mussten die Florianijünger in Schwaz und Angerberg (Bezirk Kufstein) am Mittwoch bewältigen. Zunächst sorgte Biber „Bruno“ für einen umgestürzten Baum auf der Tiroler Bundesstraße. Am Abend rückten die Einsatzkräfte aus, um einen Lieferwagen zu bergen, der auf einem Schotterweg umgekippt war.