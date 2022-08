Deutschen Kletterer verließ nach Absturz die Kraft

Der Deutsche durchstieg am Mittwoch gemeinsam mit zwei Freunden den Attersee Klettersteig auf den 1261 Meter hohen Mahdlgupf. Die dreiköpfige Gruppe stieg gegen 10:00 Uhr in den mit D/E bewerteten Klettersteig ein. In der Wandmitte bei einer mit der Schwierigkeit D bewerteten Schlüsselstelle konnte sich der 36-Jährige nicht mehr halten und stürzte aus einer Höhe von ca. zwei Meter in das Klettersteigset. Durch den Sturz löste der Bandfalldämpfer des Klettersteigsets aus. Der 36-Jährige blieb dabei unverletzt.