Bunt gemischte Events an diesem Sommerwochenende

Wer in den nächsten Tagen etwas unternehmen möchte, findet bestimmt das richtige Event für sich. Vom Töpfermarkt in Gmunden, wo sich die Elite der Kunsthandwerker die Klinke in die Hand drückt, bis zum Kultursommer am Pöstlingberg - präsentiert von der „Krone“ - oder einem Kinderzehnkampf in Vöcklabruck, ist das Programm bunt gefächert. Erwachsene Sportler messen sich in Ried/Innkreis.