NÖ: Dieb nach Warnschüssen von Polizei gefasst

Um etwa 5 Uhr am Morgen wurde die Polizei in Palterndorf-Dobermannsdorf gerufen, da ein Unbekannter versuchte ein Quad zu stehlen. Als die Polizei eintraf, versteckte sich der Verdächtige hinter einem Pkw. Dort wurde er aber rasch entdeckt und rannte in Richtung der B48 davon. Die Aufforderung der Polizei, er solle stehenbleiben, blieb zunächst ohne Wirkung. Erst durch zwei Warnschüsse in den Boden konnte der 24-Jährige endgültig gestoppt und verhaftet werden.