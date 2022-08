Vor allem Männer gamen seit Corona-Pandemie mehr

Kompensation für Misserfolge im Alltag

Warum wird so viel und so lange gespielt? Spaß, Zeitvertreib, Stressabbau und das Abschalten seien Gründe, teilte die Krankenkasse mit. Für Männer gehe es aber auch um Gruppendynamik: 22 Prozent von ihnen spielen demnach, weil es die Freunde auch tun - bei den Frauen gaben dies nur sechs Prozent als Grund an. „Männer bevorzugen häufig Spiele, in denen sie sich mit anderen, eben auch mit Freunden, messen können. Das sind zum Beispiel Rollenspiele“, erklärte Falkenstein. Besonders Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl nutzten solche Spiele, um sich von Frust und Unsicherheit zu befreien - mit Erfolgserlebnissen ließen sich Misserfolge im Alltag leichter kompensieren.