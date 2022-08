Scheiblingkirchen wird für die Tapferkeit belohnt!

Wer hätte sich das gedacht? Nach vier Spieltagen ist Aufsteiger Scheiblingkirchen in der Fußball-Ostliga noch immer ungeschlagen. Wobei man beim 2:2 gegen Titelfavorit Stripfing zunächst ordentlich zittern musste. „Die ersten 20 Minuten waren schiach, da haben sie uns am Leben gelassen“, so Trainer Christoph Knaller, dessen Elf vor großen Namen jedoch nicht zurückschreckt. Gut, man hatte es sich ja auch quasi auf die Fahne geschrieben. „Wir haben uns schon vor Saisonbeginn vorgenommen, mutig aufzutreten und unser Spiel durchzuziehen. Es freut mich, dass sich die Jungs dafür belohnen.“