Ford muss 1,7 Mrd. Dollar nach Autounfall zahlen

Ein US-Gericht hat einem Medienbericht zufolge den Autohersteller Ford Motors nach einem tödlichen Unfall zu einer Zahlung in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar (1,69 Mrd. Euro) verurteilt. „Eine Verurteilung zu Strafschadenersatz, um hoffentlich die Menschen zu warnen, die in den Millionen von Ford verkauften Lkw herumfahren“, so der Anwalt der Familie eines bei dem Unfall im Jahre 2014 ums Leben gekommenen Ehepaares.