Ewiger Traum von der Macht

Sebastian Kurz etwa. Der beteuert zwar, dass er als Unternehmer glücklich sei, aber er lässt kaum eine Gelegenheit aus, am politischen Spielfeldrand aufzutauchen. Zuletzt bei sommerlichen Partys für ehemalige und aktive Politiker, Manager und politisch interessierte Sponsoren von Salzburg bis Wieselburg. Oder wenn er, wie unlängst, eine Beraterrolle in einem Verein für konservative Parteien übernimmt. Mindestens so aktiv auch Christian Kern, der andere Ex-Kanzler. Kaum eine Woche, in der Kern nicht mit durchaus schlauen Ratschlägen zur Energiepolitik das Rampenlicht sucht.