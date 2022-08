„Dass nicht mehr passiert, ist ein großes Wunder“

Du musstest ja die ganzen Muskeln in diesem Bereich wieder aufbauen...

Der Knochen war in sechs Teile gebrochen und da setzen extrem viele Muskeln an. Natürlich sind die nicht begeistert, wenn sie plötzlich anders ansetzen. Aber es ist phänomenal was der Körper leisten kann, drei Wochen nach dem Bruch, konnte ich schon wieder ein bisschen ohne Krücken gehen.