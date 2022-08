Bauer stürzte mit Traktor und Jauchefass in Bach

Umweltalarm im Mühlviertel! Ein 30-Jähriger lenkte am Samstag kurz vor 15 Uhr eine Zugmaschine samt Jauchefass auf einer abschüssigen Wiese in Sonnberg im Mühlkreis. Dabei kam das Gespann ins Rutschen und stürzte nach etwa 100 Metern in ein Bachbett.