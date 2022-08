Baum stürzte direkt vor fahrendes Auto von Familie

Einsatzleiter Brandinspektor Thomas Königsdorfer traf mit den Einsatzkräften der Feuerwehr Schweinbach als Erstes am Unfallort ein und lies umgehend die Gusentaler Bezirksstraße in diesem Bereich sperren. Der Baum wurde von der Feuerwehr entfernt und das Auto in der Nähe abgestellt. Nachdem die Polizei noch weitere Bäume kontrolliert hat, wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, berichtet die Feuerwehr.