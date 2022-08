Pflegerin soll Bargeld von Steirer gestohlen haben

Wie die Polizei mitteilt, soll eine 56-jährige 24-Stundenpflegerin einen Pensionisten in mehreren Diebstählen um eine fünfstellige Summe an Bargeld gebracht haben. Laut dem 79-Jährigen soll die gebürtige Kroatin mehrmals kleinere Beträge aus einer Kommode genommen haben sowie einmal eine ganze Aktentasche, in der sich Bargeld in Höhe einer fünfstelligen Summe befand.