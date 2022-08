Bald eine Million Essen auf Rädern serviert

In der an der Grenze zur Slowakei gelegenen Gemeinde Hohenau an der March bahnt sich ein Jubiläum zum Jubeln an. Wohl noch dieses Jahr wird die millionste Portion Essen auf Rädern serviert. Eine Erfolgsgeschichte, die ihre Wurzeln in den 1980er Jahren hat. Seit dem Jahr 1983 stehen Freiwillige hinter dem Herd, sechs Jahre später wurde der Sozialmedizinische Betreuungsdienst Hohenau und Umgebung als Verein gegründet.