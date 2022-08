Vollbrand drohte auf andere Häuser überzugreifen

Elf Feuerwehren rückten kurz vor Mitternacht in Bad Ischl aus, als in der Kreuterstraße Flammen hoch in den Himmel schlugen. Zuerst war die Befürchtung, dass ein Wohnhaus brannte. „Nach der ersten Lageerkundung stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein Wohnhaus, sondern um ein Nebengebäude in Vollbrand handelte. Zum Glück wurde kein Anwohner verletzt“, sagt Einsatzleiter Jochen Eisl.