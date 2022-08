Das war Tag 1: „Linz, ihr seid unsre Hödn“

Alle Hits dabei

Denn heimgehen kam an Tag eins des Linzer „Krone“-Fests nicht in Frage. Zu gut und ausgelassen war die Stimmung – erst recht, als Seiler und Speer die Bühne betraten und die Menge zum Kochen brachten. Das Duo hatte bei seinem Auftritt alle Hits in Linz im Gepäck: „Principessa“ und „Stopp die Zeit“ zum Beispiel, „Ham kummst“ und „Hödn“. Und „Hödn“ waren die Fans am Festival-Gelände auch wirklich. Trotz deutlich niedrigerer Temperaturen feierten sie am Fest-Freitag eine Sommerparty: mit ORF-Starmania22-Sieger Stefan Eigner, der den Starreigen eröffnet hatte, gefolgt von Up Close.