Rotes Kreuz wirft jetzt Ex-Bezirkschef Wojak raus

Ein „jämmerlicher“ Vorgang

Auch wenn im Roten Kreuz mit der Vorbildwirkung für ehrenamtliche Sanitäter argumentiert wird, von denen man Unbescholtenheit verlangt, verstehen Freunde Wojaks diesen Rauswurf nicht. Steyreggs Altbürgermeister Josef Buchner, auch mit 80 Jahren noch ein unermüdlicher Kämpfer für Gerechtigkeit, hat umgehend einen Protestbrief an Präsident Aichinger geschickt, in dem er diesen Ausschluss Wojaks, garniert mit allerlei anderen deftigen Vorwürfen, schlicht „jämmerlich“ nennt. Im Disziplinarverfahren geht es darum, ob das strafrechtlich geahndete Verhalten auch geeignet sei, das Ansehen des Roten Kreuzes nach innen und nach außen zu beeinträchtigen. Die Kommission meint: Ja. Was die „Krone“ meint, lesen Sie hier: