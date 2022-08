Kostenflut und Personalflaute bedroht Bäcker

Was es der Branche besonders schwermacht: „Es ist uns nicht möglich, dem Konsumenten den hohen Anstieg der Rohstoffkosten im vollen Ausmaß weiterzuverrechnen. Einzelne Produkte wären dann unattraktiv und nicht mehr leistbar.“ Was Hager trotz temporärer und personell-urlaubsbedingt Schließung zweier Geschäfte in der St. Pöltner Josefstraße und in Wilhelmsburg Kraft gibt: „Ich bin froh, glücklich und stolz, so loyale und fleißige Mitarbeiter zu haben – ein herzliches Dankeschön an alle an dieser Stelle – von mir, eurem Wolfgang Hager!“