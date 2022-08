Schwiegersohn von Opfer verfolgte Einschleichdieb

Ein dreister Einschleichdieb trieb am Donnerstag im Tiroler Oberland sein Unwesen: Der Unbekannte marschierte in ein Wohnhaus in Haiming (Bezirk Imst) und stahl aus einer Handtasche mehr als 100 Euro. Als der anwesende Schwiegersohn (48) des Opfers den Täter bemerkte und zur Rede stellte, wurde ihm ein Lügenmärchen aufgetischt. Anschließend suchte der Kriminelle das Weite - der 48-Jährige nahm die Verfolgung auf.