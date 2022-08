Lara (13) leistete eigener Schwester Erste Hilfe

„War überhaupt nicht nervös“

Was das Schönste für Lara war? Dass sie überhaupt nicht nervös war, weil sie in der Jugendgruppe genau gelernt hat, was zu tun ist. „Genau darum geht es bei der Jugendarbeit in den Blaulichtorganisationen! Die Kids werden langsam, aber stetig auf die Aufgaben vorbereitet und können diese Fähigkeiten dann nicht nur ‚im Dienst‘, sondern jederzeit auch im privaten Umfeld anwenden!“, stimmt auch die Jugendfeuerwehr Villach zu. Ihrer Schwester geht es natürlich wieder gut, sie habe wohl zu wenig getrunken.