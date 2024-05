Müller bei der EM? DFB reagiert auf sein Video

„Kick it like Müller“

Das Bayern-Urgestein „nominierte“ sich via Instagram selbst für die Europameisterschaft – zumindest vermuteten dies Tausende User, als sie das Video gesehen hatten, in dem der Stürmer im DFB-Trikot aufspielt. „Kick it like Müller“, kommentierte der mit 128 Länderspielen erfahrenste deutsche Spieler, der mit 45 Treffern auch die meisten Tore vorweisen kann.