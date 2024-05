Opel Frontera: Alter Name für ein brandneues Auto

Ältere Autofahrer dürften sich noch gut erinnern. Frontera? Da war doch was. Stimmt. So hieß in den 90er-Jahren Opels erster Geländewagen. Die technische Basis kam damals aus Japan, von Isuzu. Jetzt reanimiert der Rüsselsheimer Autobauer diese Modellbezeichnung. Sie klebt künftig am Heck eines weiteren SUV in der Produktpalette.