Cyber-Ganoven versenden Phishing-Mails via PayPal

Die Sicherheitsforscher von Avanan beobachteten, dass Hacker den Treuhänder nutzen, um bösartige Rechnungen zu versenden und Zahlungen anzufordern. Die Kriminellen senden die E-Mail sogar von der PayPal-Domäne aus und verwenden dafür ein kostenloses PayPal-Konto. Der E-Mail-Text täusche dabei bekannte Markennamen, im untenstehenden Beispiel den von Norton AntiVirus, vor, so das Unternehmen in einem Blogeintrag. Technisch funktioniert der Trick demnach, da PayPal in den meisten E-Mail-Prüfsystemen als legitime Website aufgeführt ist und die E-Mail ungefiltert weitergeleitet wird.