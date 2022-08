Kurze Schauer bringen nichts gegen die Trockenheit

Vielleicht im kleinen Gemüsegarten vor dem Haus oder in der Blumenwiese“, antwortet ZAMG-Klimaforscher Klaus Haslinger auf die Frage, ob die prognostizierten Gewitter und Regenschauer am Wochenende der Trockenheit in Oberösterreich ein Ende bereiten werden. An der Dürre, die uns die katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise vor Augen führt, wird ein verregnetes Wochenende nichts ändern. Haslinger: „Da müsste es schon über längere Zeit überdurchschnittliche Niederschläge geben. Und wir reden von Wochen und Monaten. Wir müssen daher auf den Winter hoffen, weil dann die Niederschläge weniger schnell verdunsten. Ein sehr feuchter Winter wäre also ideal.“