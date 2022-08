In Lienz startet Bau des 17-Millionen-Euro-Hotels

Wenige Monate nach der Eröffnung des Mobilitätszentrums steht die nächste Großbaustelle in Lienz an: Die SES Spar European Shopping Centers, Kronberg International und die Ärztekammer Steiermark bauen ein Hotel um 17 Millionen Euro. „Das Projekt beschäftigt uns seit 2016, der Standort ist schon seit einiger Zeit im Gespräch“, sagt SES-Geschäftsführer Christoph Andexlinger. Auf dem 1900 Quadratmeter großen Areal direkt an der B100 und neben der Bezirkshauptmannschaft entstehen 85 Zimmer mit 170 Betten im „Harry‘s Home“ 3*-Superior Stil für Städtereisende. 42 Stellplätze stehen Gästen zur Verfügung. Förderungen für das Projekt, das im Frühjahr 2024 eröffnet werden soll, gibt es nicht.