Lienz: 35-Millionen-Projekt wurde endlich eröffnet

Ein neuer überdachter Busbahnhof mit Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach, eine erneuerte Park-&-Ride-Anlage mit 144 Pkw-Stellplätzen sowie eine barrierefreie Verbindung vom Bahnhof in die Innenstadt - mit diesen Neuerungen präsentiert sich das Mobilitätszentrum in Lienz in einem neuen Gewand. Durch die umfangreichen Arbeiten am und um das Areal wurde auch eine neue Verbindungsbrücke vom Süden über die Drau errichtet.