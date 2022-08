Neues KI-Labor arbeitet an Wunderwaffen für Putin

Russlands Interesse an Drohnen wächst

An autonomen Systemen hat auch Russland wachsendes Interesse: Der Kreml hat erst kürzlich im Iran 46 Kampfdrohnen vom Typ Shahed 129 angekauft und bringt diese offenbar bereits in der Ukraine zum Einsatz. Auch Russland selbst arbeitet an autonomen Waffen: Vor wenigen Tagen berichtete die Nachrichtenagentur RIA Novosti von einem russischen Kampfroboter mit vier Beinen, der es mit gepanzerten Fahrzeugen aufnehmen soll.