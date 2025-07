„Ich habe noch lange nicht alles gezeigt“

Die „Krone“ traf NHL-Crack Marco Rossi beim schweißtreibenden Training mit Ex-Skicrosser Mathias Graf in seiner Vorarlberger Heimat. Im persönlichen Interview sprach der 23-Jährige, der in der Vorsaison für die Minnesota Wild 60 Scorerpunkte in der Regular Season gemacht hatte, über seine sportliche Zukunft, die Heimatliebe und wo er seine Stefanie heiraten wird.