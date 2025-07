Wimbledon: Plötzlich ist Lilli selbst die Gejagte

Zum zweiten Mal in Wimbledon! Was im Vorjahr beim ersten Junioren-Grand-Slam der Karriere für Lilli Tagger noch komplettes Neuland war, ist mittlerweile zur Routine für die 17-jährige Lienzerin geworden. Das Junioren-Turnier in London ist Taggers fünfter Grand-Slam-Auftritt – den Höhepunkt erreichte sie ja vor einem Monat mit dem Titeltriumph bei den French Open in Paris.