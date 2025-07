Flavio Briatore besetzt den Formel-1-Schleudersitz

Zuletzt war er für den Weltverband FIA tätig, wo Präsident Muhammed Bin Sulayem wackelt. Nachdem sich Carlos Sainz senior als Gegenkandidat zurückgezogen hatte, was sogar sein Sohn kritisierte, gab gestern Tim Mayer seinen Antritt bei der Wahl im Dezember gegen den Mann aus den Emiraten an. Der US-Amerikaner war FIA-Kommissar, ehe er von Bin Sulayem gefeuert wurde. „Es geht nicht um Rache“, so der 59-Jährige bei einer Pressekonferenz außerhalb der Rennstrecke in Silverstone, „sondern um das Versagen der Führung.“