Böllerknallerei schockt Storchenpaar bei Aufzucht

Eine wilde Kracherei in der Nähe eines Horstes von Vogeleltern mit vier Küken in Haslach an der Mühl in Oberösterreich sorgt für Aufregung. Eine 70-jährige Anrainerin und Tierfreundin wurde unsanft aus „Orpheus Armen“ gerüttelt. Sie machte sich auf die Suche nach den Verursachern, fotografierte die Verdächtigen und schaltete die Polizei ein.