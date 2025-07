Motor explodierte, dann ging Boot in Flammen auf

Es war das schlimme Ende eines schönen Tages auf dem Bodensee: Gegen 17.20 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Boot in den Zollhafen ein. Noch ehe er die Anlegestelle erreicht hatte, ertönte plötzlich ein lauter, explosionsartiger Knall aus dem Motorraum, kurz darauf loderten bereits Flammen auf, die sich in weiterer Folge in Windeseile über das gesamte Boot ausbreiteten. Glücklicherweise konnte sich der Bootseigentümer noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, er blieb unverletzt.